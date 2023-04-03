شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: مستعدون لأى منافس بربع نهائى الكونفدرالية.. ونركز فى لقاء الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عبد الله السعيد، قائد نادي بيراميدز، عن سعادته البالغة بالانتصار المستحق على فيوتشر وضمان التأهل للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، مشيرا إلى أن بيراميدز يلعب دائما على التتويج بكل البطولات، وبالتالي كان من الضروري أن يقدم نفسه بأفضل صورة ممكنة في تلك المواجهة ويثبت أحقيته في الفوز والتأهل.

وأكد السعيد أنه لا يشغل باله كثيرا بالمنافس الذي ستوقعه قرعة الدور ربع النهائي في مواجهة بيراميدز بالمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الفريق البطل والباحث عن البطولة عليه ألا ينظر إلى المنافسين المحتملين، وعليه الاستعداد بأفضل صورة ممكنة، ويكون جاهزا لمواجهة أي منافس آخر في الطريق نحو اللقب.

وأوضح أن الفريق أمامه مباراتان مهمتان؛ الأولى أمام المقاولون العرب في الدوري بعد أيام قليلة وبعدها مواجهة أكثر صعوبة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر وبطولة قريبة، ولا بد من التركيز فيها من أجل الفوز وتحقيق أول لقب.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا مهمًا على فيوتشر بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الأحد، على استاد الدفاع الجوي في آخر جولات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحسم بيراميدز التأهل للدور ربع النهائى كثانى مجموعته بـ11 نقطة، برفقة الجيش الملكى المغربى، وودع فيوتشر وأسكو كارا البطولة.