شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يعتذر لكولر ويؤكد: هتفضل رقم 1 بالنسبة لى مهما حصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، على اعتذار لمدربه مارسيل كولر، بعد الواقعة التي حدثت عقب انتهاء مباراة فريقه ضد الهلال السوداني مساء السبت في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب عبد القادر عبر حسابه على انستجرام: "الوحش كان قدام الكل والاعتذار برضه قدام الكل.. هتفضل رقم واحد بالنسبالي مهما حصل".

وقرر الجهاز الفني للأهلي توقيع غرامة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأحمر، نظرا لما بدر منه بعد مباراة فريقه ضد الهلال السوداني، السبت، في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفض عبد القادر الاستجابة لطلب مارسيل كولر المدير الفني بالتوجه لتحية اللاعبين بطريقة غير لائقة ليتم توقيع عقوبة مالية على اللاعب من قبل الجهاز الفني.