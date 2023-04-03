شكرا لقرائتكم خبر عن فراس شواط ومحمد هاشم جاهزان لتدعيم الإسماعيلى أمام سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، خبرا سعيدا بجاهزية التونسى فراس شواط ومحمد هاشم، لاعبى الفريق، للدخول فى قائمة الدراويش لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة والربع مساء الإثنين.

واجتاز التونسى فراس شواط ومحمد هاشم الكشف الطبى ليعلنا الجاهزية لمواجهة سيراميكا، ويكون قرار دخولهما القائمة من عدمه فنيا بيد حمزة الجمل.

ويحتل فريق الإسماعيلي بعدما حقق فوزه الثالث هذا الموسم، المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 17 هدفا واستقبلت شباكهم 23 هدفا.

ونجح الإسماعيلى فى تحقيق فوز مهم جدا أمام سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى.

ويبدأ الإسماعيلى مباريات فى هذا الشهر أمام سيراميكا غدا الإثنين، ثم مواجهة بيراميدز يوم الإثنين 10 أبريل، ثم مواجهة فريق إنبى الجمعة 14 أبريل، ويلتقى مع المصرى الأربعاء 19 أبريل، ويختتم مواجهات الشهر بمباراة نارية أمام الزمالك الثلاثاء 25 أبريل.

ويعكف حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، على دراسة مباريات سيراميكا بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف، وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل مواصلة سكة الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعي والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح كما حقق انتصاراً على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري.