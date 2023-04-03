شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف × 25 مباراة.. أرقام أحمد عبد القادر قبل توقيع العقوبة عليه فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد عبد القادر، لاعب الأهلى، 6 أهداف فقط هذا الموسم في مختلف البطولات، خلال 25 مباراة لعبها بالقميص الأحمر.

وقرر الجهاز الفني للأهلي توقيع غرامة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأحمر نظرا لما بدر منه بعد مباراة فريقه ضد الهلال السوداني أمس السبت في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفض عبد القادر الاستجابة لطلب مارسيل كولر المدير الفني بالتوجه لتحية اللاعبين بطريقة غير لائقة ليتم توقيع عقوبة مالية على اللاعب من قبل الجهاز الفني.

وتوجه مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالشكر إلى جمهور الأهلي على هذا الحضور الكبير في مباراة الهلال السوداني.

وجاءت أرقام عبد القادر كالتالي:

لعب: 25 مباراة

دقائق المشاركة: 1654 دقيقة

الأهداف: 6 أهداف

الأسيست: 2 أسيست

في دورى الأبطال: لعب 7 مباريات سجل هدفا وصنع هدفا

في الدوري المحلي: لعب 14 مباراة سجل 3 أهداف

بطولات أخرى: لعب 4 مباريات بونديال الأندية سجل هدفين وصنع هدف