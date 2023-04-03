شكرا لقرائتكم خبر عن 29 لاعبا مصريا يشاركون فى بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق واحدة من أعرق بطولات الاسكواش، وهي بطولة بريطانيا المفتوحة، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 170 ألف دولار، للرجال ومثلهم للسيدات.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين بواقع 29 لاعباً.

ويشارك في منافسات الرجال 12 لاعباً وهم: علي فرج، عمر مسعد، كريم الحمامي، محمد الشربيني، يحيى النوساني، علي أبو العنين، طارق مؤمن، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، مروان الشوربجي، يوسف إبراهيم.

بينما تشارك في منافسات السيدات 17 لاعبة وهن: نوران جوهر، نور الشربيني، مريم متولي، نور أبو المكارم، ندى عباس، فريدة محمد، فيروز أبو الخير، هنا معتز، يثرب عادل، هنا رمضان، زينة مقوي، سنا إبراهيم، نادين شاهين، نور الطيب، سلمى هاني، هانيا الحمامي، وروان العربي.

وتعتبر البطلة المصرية هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، هي حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، فيما يحمل النيوزيلندي بول كول لقب آخر نسخة أيضاً من البطولة عن منافسات الرجال.