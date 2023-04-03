شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم قبل قرعة ربع النهائى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب النادي الأهلى قرعة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها الأربعاء المقبل، حيث ينتظر المارد الأحمر صداما عربيا مرتقبا مع متصدرى المجموعات الثلاث الأخرى بخلاف مجموعته بعدما تأهل وصيفا خلف صن داونز.

وسيلتقى الأهلي مع أحد أندية الصدارة، باستثناء صن داونز الجنوب أفريقى، الذي تواجد مع المارد الأحمر فى نفس المجموعة بدور المجموعات، وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويواجه الأهلي في دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا الرجاء أو الوداد أو الترجي.

وأعاد الحضور الجماهيري الكبير بتواجد 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي والهلال السوداني الروح إلى المدرجات، وألقى هذا الأمر بظلاله على نتيجة المباراة، وقتال اللاعبين على المستطيل الأخضر، غير أن المشهد الأبرز كان خروج اللقاء بشكل حضارى دون أزمات أو صدامات بين تلك الأعداد الكبيرة.

وجاءت أرقام الأهلى كالتالي:

لعب 8 مباريات

2 دور تمهيدي

6 دور المجموعات

فاز 5

تعادل 1

خسر 2

سجل 18

استقبل 8

هدافى الأهلى (كهربا 4 أهداف)