شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، 22 لاعبا للدخول فى قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة والربع مساء الإثنين فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى.

واجتاز التونسى فراس شواط ومحمد هاشم الكشف الطبى ليعلنا الجاهزية لمواجهة سيراميكا، بعد غيابهما عن مباراة فريقهما أمام سموحة فى الجولة الماضية.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمباراة سيراميكا كالتالى:

حراسة المرمى: محمد صبحي، كوكو، أحمد عادل

الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، نصر، عصام صبحي، كريم عرفات، دسوقي.

الوسط: عماد حمدى، عمر الوحش، محمد مخلوف، صالح جمعة، أحمد مدبولي، محمد الشامي، عبد الرحمن مجدي، كريم الديب، محمد الشبراوي، عمر الساعي، سيرجى اكا.

الهجوم: ياو أنور، فراس شواط

ويحتل فريق الإسماعيلي بعدما حقق فوزه الثالث هذا الموسم، المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 17 هدفا واستقبلت شباكهم 23 هدفا.

ونجح الإسماعيلى فى تحقيق فوز مهم جدا أمام سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى.

ويبدأ الإسماعيلى مباريات فى هذا الشهر أمام سيراميكا الإثنين، ثم مواجهة بيراميدز يوم الإثنين 10 أبريل، ثم مواجهة فريق إنبى الجمعة 14 أبريل، ويلتقى مع المصرى الأربعاء 19 أبريل، ويختتم مواجهات الشهر بمباراة نارية أمام الزمالك الثلاثاء 25 أبريل.