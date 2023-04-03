شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: بيراميدز واجه فيوتشر بهدف الفوز فقط ونجحنا فى تحقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، عن سعادته البالغة بالفوز على فيوتشر والتأهل للدور المقبل، مؤكدا أن اللقاء كان مصيريا، وكان لا بد من الفوز من أجل ضمان التأهل للدور المقبل في البطولة القارية.

وشدد الشناوى على أن فريق فيوتشر قوي وقدم مباراة قوية ولكن بيراميدز لعب اللقاء من أجل الفوز والتأهل للمرحلة المقبلة، لأنه كان لا بد من الفوز لتحقيق الانتصار الغالي في النهاية.

وأوضح أن الفريق قدم مواجهة قوية منذ البداية ولعب على الانتصار منذ اللحظة الأولى، وبالفعل نجح في تحقيق هدفه وضمن مكانه في الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وحقق بيراميدز فوزًا مهمًا على فيوتشر بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الأحد، على استاد الدفاع الجوي في آخر جولات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحسم بيراميدز التأهل للدور ربع النهائى كثانى مجموعته بـ11 نقطة، برفقة الجيش الملكى المغربى، وودع فيوتشر وأسكو كارا البطولة.

سجل هدفى بيراميدز، على جبر فى الدقيقة 15 بعد كرة ثابتة نفذها عبد الله السعيد، وفى الدقيقة 53 نجح عبد الله السعيد فى إضافة الهدف الثانى لفريقه، وفى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل أحمد عاطف هدف تقليص الفارق مع فيوتشر.