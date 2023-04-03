شكرا لقرائتكم خبر عن صديق أوجولا وأحمد مصطفى يزينان قائمة سموحة أمام أسوان فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، عن قائمة فريقه المسافرة إلى أسوان استعدادا للمواجهة المقرر لها الثلاثاء فى أسوان، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

واستعاد سموحة كلا من النيجيرى صديق أوجولا بعجد غياب دام أكثر من 3 أشهر، بالإضافة إلى أحمد مصطفى وحسين فيصل اللذين غابا عن مواجهة الإسماعيلى الماضية.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة أسوان كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور

الدفاع: بركات حجاج، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد مغربى، طارق علاء

الوسط: صديق أوجولا، محمد نادى، محمد الصباحى، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، مالك بعبوى، زياد طارق، حسين فيصل، محمد سعيد مكرونة، مصطفى سعد ميسى

الهجوم: أليا سيلا، بنجامين بواتينج، أبو بكر محمد

ويدرس أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، مباراة فاركو مع أسوان فى الدورى من أجل دراسة نقاط الفوة والضعف فى فريق تماسيح النيل قبل مواجهة الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وحذر أحمد سامى اللاعبين من تكرار الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الدراويش، وشدد على أهمية الفترة المقبلة والتي يبدأها الفريق أمام أسوان يوم الثلاثاء القادم، وطالبهم ببذل أقصى جهد من أجل العودة بالنقاط الثلاثة وسكة الانتصارات.

ووقّع أحمد سامى غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على لاعبى الفريق عقب الهزيمة أمام الإسماعيلى، وذلك بسبب سوء الأداء وعدم تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى.

وأوضح أحمد سامى أن فريق الإسماعيلى يستحق الفوز، ولاعبو سموحة قاموا بأخطاء كارثية أثناء أحداث اللقاء أدت إلى الهزيمة بهذه النتيجة الكبيرة.