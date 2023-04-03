ميدو يهاجم جماهير الأهلي بعد مطالبتهم برحيل عبد القادر

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم أحمد حسام ميدو، جماهير الأهلي بعد مطالبتهم برحيل أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد لقطة خلافه مع مارسيل كولر مدرب الفريق عقب مباراة الهلال السوداني.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "النظام مهم في كرة القدم، من أجل السيطرة على المجموعة، ومتفهم وجهة نظر سيد عبد الحفيظ بتوقيع غرامة مالية على أحمد عبد القادر، لفرض سيطرة على مجموعة اللاعبين، وهذا حق أصيل للنادي".

وأضاف: "لكن رد فعل جمهور الأهلي قاسي جدا على أحمد عبد القادر، وذلك بعدما رأيت بعض التغريدات من جماهير النادي الأهلي، اللاعب في النهاية

بشر، ومن الممكن أن يكون حزين على نفسه، بسبب مستواه، ومش شايف إنه قل أدبه عشان الناس تطالب برحيله عن النادي، بلاش افترا".



وواصل: "الغرامة الأكثر احترافية، واستكمال اللاعب لمسيرته طبيعي، لكن مطالبة السوشيال ميديا كلها بخروج اللاعب من النادي الأهلي هذا غير مقبول".



واختتم: "ليه ندبح اللاعب، بطالب جمهور الأهلي، أنا بدعم قرار الغرامة، لكن فكرة المطالبة برحيل اللاعب هذا غريب".

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