بيراميدز يعبر فيوتشر بثنائية ويتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزًا مستحقًّا على نظيره فريق فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وافتتح بيراميدز أول أهداف المباراة عن طريق على جبر في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، ثم أضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 52 .

وقبل نهاية المباراة خطف فيوتشر هدف تقليص الفارق بأقدام أحمد عاطف في الدقيقة 93 من الوقت الإضافي من عمر الشوط الثاني.

وبهذا الفوز يرفع بيراميدز رصيده إلى النقطة الـ11 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة متساويا مع الجيش الملكي المغربي ليتأهلان رسميًا إلى دور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية.

واليكم ترتيب المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية الأفريقية:

1- الجيش الملكي المغربي: 11 نقطة.

2- بيراميدز المصري : 11 نقطة.

3- فيوتشر : 10 نقاط.

4- أسكو كارا التوجولي : نقطة واحدة فقط.

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