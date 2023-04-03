الزمالك يتأهل إلى نصف نهائي دوري السوبر على حساب طلائع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك إلى نصف نهائي دوري السوبر بعد الفوز على طلائع الجيش طلائع الجيش بنتيجة 78-63 وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على صالة حسن حلمي بالقلعة البيضاء في خامس مباريات الدور ربع النهائي .

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وجاءت نتائج الفترات كالتالي:



29/14

50/27

71/43

78/63

وحرص على حضور المباراة كل من: أحمد مرتضى منصور وأحمد دعبس عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد عادل عبد الفتاح رئيس جهاز قطاع السلة بالنادي.

ومن المنتظر أن يواجه الزمالك نظيره

فريق الأهلي في الدور نصف النهائي للدوري.

ويقود فريق كرة السلة بنادي الزمالك: أحمد مرعي مديرا فنيا، وياسر عبدالوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا مساعدا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، ورامي العايدي إداريًا.

ويشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء، أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي.

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