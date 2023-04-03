متولى ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي بعد تعافيه من الإصابة

ياسر رشاد - القاهرة - أنتظم محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي للمارد الأحمر الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

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وشارك متولي في التدريبات الجماعية بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي خضع له مؤخرًا، للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وخضع اللاعب لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من جاهزيته واكتمال شفائه.

ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة، التي تقام مساء الأربعاء

المقبل، ضمن منافسات الجولة ٢٣ في بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وحسم الفريق تأهله إلى ربع نهائي البطولة.

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