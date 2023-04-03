مشادة قوية خارج الخطوط في مباراة بيراميدز وفيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مباراة بيراميدز وفيوتشر في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية أحدثا مؤسفة خارج الملعب بعد المشادات العنيفة التي اندلعت بين دكة البدلاء في الفريقين.

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ودخل عدد من اعضاء الجهاز الإداري لفريقين وعدد من المتواجدين على دكة البدلاء في الجانبين في اشتباك قوي في منتصف شوط المباراة الثاني ليضطر الحكم لايقاف المباراة.

وتوجه حكم المبارة إلى جهازي

الفريقين قبل أن يشهر البطاقة الحمراء لأحد الإداريين بنادي بيراميدز ويطرده خارج ملعب المباراة قبل استئناف اللعب مرة اخرى.

ويتقدم فريق بيراميدز على ضيفه فيوتشر بهدفين دون رد ليقترب من التاهل للدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية.

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