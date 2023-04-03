عبد الله السعيد يضاعف تقدم بيراميدز أمام فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - ضاعف فريق بيراميدز تقدمه أمام ضيفه فيوتشر بتسجيل الهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-0 في المباراة المصيرية التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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ونجح المخضرم عبد الله السعيد في تسجيل ثاني أهداف بيراميدز في الدقيقة 52 بعد توغل داخل منطقة الجزاء اتبعه بتسديدة ارضية سكنت شباك الحارس جنش.

وكان بيراميدز قد انهى شوط اللقاء الأول متقدما بهدف دون رد سجله

تشكيل بيراميدز في مباراة فيوتشر

علي جبر.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: وليد الكرتي - عبد الله

السعيد - أحمد توفيق - مصطفى فتحي - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

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