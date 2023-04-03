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عبد الله السعيد يضاعف تقدم بيراميدز أمام فيوتشر

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ياسر رشاد - القاهرة - ضاعف فريق بيراميدز تقدمه أمام ضيفه فيوتشر بتسجيل الهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-0 في المباراة المصيرية التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

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ونجح المخضرم عبد الله السعيد في تسجيل ثاني أهداف بيراميدز في الدقيقة 52 بعد توغل داخل منطقة الجزاء اتبعه بتسديدة ارضية سكنت شباك الحارس جنش.

وكان بيراميدز قد انهى شوط اللقاء الأول متقدما بهدف دون رد سجله

علي جبر.

تشكيل بيراميدز في مباراة فيوتشر 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي 

خط الوسط: وليد الكرتي - عبد الله

السعيد - أحمد توفيق - مصطفى فتحي - رمضان صبحي 

خط الهجوم: إبراهيم عادل 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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