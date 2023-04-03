أتلتيكو مدريد يهزم ريال بيتيس في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق أتلتيكو مدريد فوزًا ثمينا على نظيره ريال بيتيس بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من عمر الدوري الإسباني.

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وجاء هدف الفوز الوحيد لأتلتيكو مدريد عن طريق أتخيل كوريا في الدقيقة 86 من عمر

الشوط الثاني من الدوري الإسباني.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة الـ54 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني فيما يتواجد ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد الـ45.

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