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ميلان يفاجئ نابولي برباعية نظيفة في عقر داره وينتزع المركز الثالث

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المنامة - ياسر ابراهيم - ميلان يفاجئ نابولي برباعية نظيفة في عقر داره وينتزع المركز الثالث

الإثنين, 03 أبريل, 2023 - 12:42 صباحاً

اكتسح ميلان مضيفه نابولي 4 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من لكرة القدم.
 
ورفع ميلان رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن إنتر صاحب المركز الرابع والمتفوق بدوره على روما صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف.
 
على الجانب الأخر تجمد رصيد نابولي عند 71 نقطة في المركز الأول، بفارق 16 نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.
 
وتقدم رافائيل لياو لميلان في الدقيقة 17، قبل أن يضيف براهيم دياز الهدف الثاني في الدقيقة 25.
 
وفي الدقيقة 59 عاد لياو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لميلان، فيما اختتم أليكسيس سالماكرز رباعية ميلان في الدقيقة 67.
 

(وكالات)

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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