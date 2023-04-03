ميلان يفاجئ نابولي برباعية نظيفة في عقر داره وينتزع المركز الثالث

اكتسح ميلان مضيفه نابولي 4 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ورفع ميلان رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن إنتر صاحب المركز الرابع والمتفوق بدوره على روما صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف.



على الجانب الأخر تجمد رصيد نابولي عند 71 نقطة في المركز الأول، بفارق 16 نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.



وتقدم رافائيل لياو لميلان في الدقيقة 17، قبل أن يضيف براهيم دياز الهدف الثاني في الدقيقة 25.



وفي الدقيقة 59 عاد لياو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لميلان، فيما اختتم أليكسيس سالماكرز رباعية ميلان في الدقيقة 67.



(وكالات)