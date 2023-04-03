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محمد الفلاح - نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وليون اليوم في الدوري الفرنسي

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وليون اليوم في الدوري الفرنسي، يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره أولمبيك ليون، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساء، على ملعب "حديقة الأمراء"، معقل العملاق الباريسي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي

تقام مباراة باريس سان جيرمان وليون اليوم الأحد الموافق 2 أبريل، على ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الباريسي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي

تذاع مباراة باريس سان جيرمان وليون على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمسابقة الدوري الفرنسي.

يدخل باريس سان جيرمان المباراة اليوم، وهو في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 66 نقطة، جمعها من إجمالي 28 جولة خاضها في المسابقة حتى الآن، ويسعى للابتعاد بالصدارة، من خلال الوصول إلى النقطة الـ 69، لتوسعة الفارق بينه وبين أقرب منافسيه لانس إلى 10 نقاط.

وحصد سان جيرمان نقاطه من تحقيق الفوز في 21 مباراة، وتعادل الفريق في 3 مباريات، وتلقى 4 هزائم فقط.

أما فريق أولمبيك ليون، فيأتي في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، من نفس عدد المباريات، برصيد 41 نقطة.

يواجه باريس سان جيرمان ليون وهدفه الوحيد الثلاث نقاط، لمصالحة جماهيره، واستعادة نغمة الانتصارات من جديد، بعدما سقط قبل فترة التوقف الدولي في فخ الهزيمة أمام ضيفه رين بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الفرنسي، للموسم الحالي 2022 - 2023.

أما فريق ليون فسيحاول جاهدًا الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، والوصول لنقطة على أقل تقدير، مستغلا الحالة السيئة التي يعاني منها متصدر المسابقة.

يعيش فريق باريس سان جيرمان حالة من المعنويات المنخفضة، خلال الفترة الأخيرة، فبعد انتهاء مشواره عند ثمن نهائي مسابقة كأس فرنسا على يد غريمه مارسيليا بالخسارة أمامه بهدفين لهدف، ودّع سان جيرمان مسابقة دوري الأبطال من ثمن النهائي للموسم الثاني على التوالي، وتأجل حلمه بإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه بخسارته لصالح بايرن ميونخ الألماني.