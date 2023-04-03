الامارات | العين سيطر على أرقام «الكلاسيكو».. وشباب الأهلي كان «الحاسم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت الإحصائية الرسمية لقمة «الكلاسيكو»، التي جمعت بين العين وضيفه شباب الأهلي، مساء أول من أمس، ضمن الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، أن «الزعيم» سيطر على الأرقام الهجومية، لكنه لم يستثمرها كما ينبغي، بينما كان شباب الأهلي الأكثر حسماً، إذ من تسديدتين فقط على المرمى سجل هدفه الوحيد.

وتفصيلاً، سدد لاعبو العين 20 تسديدة، 13 منها من داخل منطقة الجزاء، وسبع من الخارج، وسبع تسديدات من أصل الـ20 كانت بين الخشبات، ونتج عنها تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 80 بواسطة اللاعب الدولي التوغولي لابا كودجو. في المقابل، وصل عدد التمريرات إلى 447 تمريرة، منها 23 عرضية وتسع ركنيات، علاوة على أن معدل الاستحواذ بلغ 60%.

وعبّر مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، عن عدم رضاه عن نتيجة التعادل. وقال في المؤتمر الصحافي إنه يهتم بالجوانب الإحصائية لتقييم أداء فريقه، وأنه بناءً على ذلك يرى أن «الزعيم» قدم مردوداً قوياً، ولكنه ارتكب الأخطاء ذاتها التي تسببت في خسارتهم في الجولة السابقة أمام النصر.

وقال أيضاً عقب اللقاء: «أظهرنا رغبة قوية في الفوز أمام شباب الأهلي، وأرقام العين الإحصائية كانت عالية جداً، ونحن مطالبون بإظهار تركيز أكبر خلال الاستحقاقات المقبلة، ولن ألوم اللاعبين».

في المقابل، ورغم أن الضيوف ظهروا بمستوى متذبذب على مدار شوطي اللقاء، إلا أنهم كانوا الأكثر حسماً مقارنة بمنافسهم، إذ سددوا سبع تسديدات فقط، منها واحدة فقط من داخل المنطقة، وست من خارجها، واثنتان فقط من أصل التسديدات السبع كانتا على المرمى، وجاء من إحداهما هدف التقدم بواسطة البديل غيلهيرمي دا سيلفا في الدقيقة 68 من داخل المنطقة. وبلغ عدد تمريرات شباب الأهلي في المباراة 298، منها 18 عرضية وركنيتان، فيما وصلت نسبة الاستحواذ إلى 40% فقط.

وقال مدرب شباب الأهلي، ليوناردو جارديم، في المؤتمر الصحافي، إن المباراة كانت متوازنة من ناحية أداء الفريقين، وإن بعض اللحظات كان فيها فريقه الأفضل، وإن منافسه تفوق هو الآخر في بعض الأوقات، وقال: «منافسنا كان خصماً قوياً، وكان الأكثر خطورة في الضربات الركنية، وفي تقديري أن النتيجة التي انتهت عليها المباراة عادلة».

• •%60 نسبة استحواذ العين مقابل 40% لشباب الأهلي، لكن «فرسان دبي» ظل متقدماً في النتيجة حتى هدف التعادل للعين في الدقيقة 80.



• سدد لاعبو العين 20 تسديدة، 13 منها من داخل منطقة الجزاء، مقابل 7 لشباب الأهلي، اثنتان منها على المرمى.



• بلغت تمريرات لاعبي العين 447 تمريرة، مقارنة بـ298 لشباب الأهلي.