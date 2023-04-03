الامارات | هداف «الهواة» يتطلع للصعود الثالث إلى «المحترفين» في شهر رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف هداف دوري الدرجة الأولى (الهواة)، لاعب فريق الإمارات، ديغو فارياس، عن تطلعه لقيادة فريقه للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين من خلال نيل إحدى البطاقتين المؤهلتين للصعود.

وقال ديغو لـ«الإمارات اليوم»: «سبق لي النجاح بالصعود مع فريقي الإمارات ودبا الفجيرة من الدرجة الأولى إلى دوري أدنوك للمحترفين، وكلا التأهلين كان في شهر رمضان المبارك، وكنت سعيداً لذلك بشكل كبير لفرحة زملائي بشهر رمضان المبارك والعيد تزامناً مع الصعود، وأتطلع إلى أن أصعد مع فريقي الإمارات (الصقور) في الموسم الحالي، ليكون بذلك ثالث صعود يأتي في شهر رمضان المبارك».

وتابع: «المهمة ليست سهلة، وتحتاج إلى عمل كبير جداً من الناحيتين الفنية والبدنية، ودعم الجمهور لكي تتحقق، وتنتظرنا سبع مباريات حاسمة، وأنا شخصياً أريد أن أقدم عملاً كبيراً خلالها لقيادة (الصقور) للتأهل، وذلك من خلال تسجيل الأهداف، ومواصلة الانتصارات، وتحقيق الطموح المشترك مع الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين والجمهور».

وعن الموسم الجاري، قال ديغو: «يمكنني وصف الموسم الحالي بالأهم بالنسبة لي، كونه موسماً صعباً للغاية بوجود 17 فريقاً تشارك في البطولة، ومباريات كثيرة، وفرق عديدة تنافس على الصعود، وفرق قوية، لذلك فهو موسم استثنائي، والصعود فيه سيكون الأجمل في مسيرتي الرياضية».

وأوضح أنه في الموسم الجاري، نجح في تسجيل 24 هدفاً في 24 مباراة، وصنع لزملائه 16 فرصة للتسجيل، وهي أرقام يعتز بها، خصوصاً أنها وضعت «الصقور» في مرتبة متقدمة.

وتابع: «أشعر في الإمارات كأنني في بلدي البرازيل، إذ تربطني مع الجميع علاقة مميزة، داخل وخارج النادي، وهو الأمر الذي يدعوني إلى أن أبذل قصارى جهودي لكي استمر باللعب في الإمارات، وأشعر بسعادة مميزة، كوني أمضيت ثماني سنوات في كرة القدم، وجميعها في الدوريات العربية، منها خمس سنوات في الإمارات، وثلاث في تونس، لذلك لدي ارتباط وثيق مع التقاليد العربية والإسلامية، خصوصاً في شهر رمضان المبارك».

وعن برنامجه في رمضان، قال: «أنام متأخراً، وأصحو كذلك مثل زملائي، كون التمارين تقام في توقيت متأخر، وبالنسبة لي فإن نظام شهر رمضان صعب، لكني أحاول أن أتأقلم عليه دائماً». مبيناً أن ذكرياته جميعها جميلة في الشهر الفضيل، إذ إنه قاد «الصقور» قبل سنتين للصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، وفعلها في الموسم الماضي مع دبا الفجيرة، وفي المرتين كان هداف دوري الدرجة الأولى، وأفضل لاعب أجنبي بتقدير الإعلام والجمهور والمتابعين.

وختم ديغو بقوله إنه يتلقى سنوياً في شهر رمضان العديد من الدعوات لحضور مأدبة الإفطار في بيوت أصدقائه، وأنه سعيد بأجواء رمضان في الإمارات.

تجديد العقد مع «الصقور»

عبّر اللاعب ديغو عن سعادته للعب مع «الصقور» و«النواخذة». وقال إنه كان يتطلع للعب في دوري الأضواء مبكراً، لكن تمسك ناديي الإمارات ودبا الفجيرة به مهّد للبقاء في صفوفهما، كاشفاً أنه سيجتمع مع إدارة فريق الإمارات قريباً لبحث التجديد للموسم المقبل، ويرى أنه قريب من ذلك.