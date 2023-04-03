الامارات | دورة «محمد بن حمد الرمضانية للفنون القتالية» تقام 7 و8 الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي الفجيرة للفنون القتالية يومي السابع والثامن الجاري، منافسات النسخة الثانية لدورة محمد بن حمد الرمضانية للفنون القتالية، التي ستقام في مجمع زايد الرياضي، بمشاركة أندية وفرق وأكاديميات رياضية من داخل الدولة، وذلك برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة. وتضم الدورة خمس مسابقات، بمشاركة واسعة لجميع اللاعبين المواطنين والمقيمين في الإمارات، وستشمل المنافسات إقامة بطولات التايكواندو، والجودو، والمصارعة، والملاكمة، والمبارزة.

ورصدت اللجنة المنظمة التي ترفع شعار «في رمضان.. الفجيرة تجمع الأبطال» جوائز مادية، إضافة إلى الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للاعبين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى والثالث مكرر، فيما حددت الجمعة والسبت لإقامة جميع المنافسات، وستكون البداية مع التايكواندو للأشبال، وتضم المنافسات 10 أوزان لكل فئة عمرية، والجودو للأشبال، وتشمل 11 وزناً لمختلف الفئات العمرية، وبخصوص المصارعة فستكون خاصة بفئة البراعم، ولـ12 وزناً، وفي الملاكمة، فقد تم اعتماد المنافسات لفئتي الواعدين والناشئين، بواقع 12 وزناً أيضاً، وبخصوص المبارزة فستكون لفئتي البراعم تحت 11 سنة.

وقال مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية نادر أبوشاويش في تصريح صحافي إن اللجنة المنظمة اعتمدت الأعمار المبكرة للاعبين المشاركين (11-16) سنة، وذلك لمنح الموهوبين الصغار الفرصة للمنافسة، وكذلك الدافع المعنوي الكبير للاستمرار برياضاتهم والتميز فيها، كونهم يمثلون المستقبل الرياضي، وبما يسهم في خلق جيل رياضي يتمتع بالمهارة والكفاءة، ولتمثيل المنتخبات الإماراتية في مختلف الألعاب.

• الدورة تشمل مسابقات التايكواندو والجودو والمصارعة والملاكمة والمبارزة.