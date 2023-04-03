الامارات | 7 لاعبين شاركوا أساسيين في الجولة 21 رغم استبعادهم من المنتخب بداعي الإصابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت إحصائية، رصدتها «الإمارات اليوم» من الموقع الرسمي لرابطة المحترفين لكرة القدم، أن سبعة لاعبين من أصل تسعة تم استبعادهم، أخيراً، من قائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خلال معسكره الأخير الذي أقامه بأبوظبي في الفترة من 19 إلى 29 مارس الماضي، شاركوا مع فرقهم بشكل أساسي في الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام واختتمت أمس، علماً أن المنتخب خاض خلال المعسكر الأخير مباراتين وديتين: الأولى أمام طاجيكستان وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية أمام تايلاند وانتهت بفوز المنتخب 2-صفر، وتأتي المباريات الودية التي يخوضها المنتخب ضمن برنامج تحضيراته للاستحقاقات الخارجية المقبلة، في مقدمتها كأس آسيا 2023، والتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، قد استبعد عدداً من اللاعبين في المعسكر الأخير، لظروف الإصابات وحاجتهم إلى العلاج والراحة لمدة تراوح ما بين أسبوع وأسبوعين، حسب نتيجة الفحوص الطبية التي أجريت لهم تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب، وفقاً لاتحاد كرة القدم، شملت قائمة المصابين: حسين مهدي الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، ووليد عباس، ويحيى الغساني، وبندر الأحبابي، وعلي مبخوت، وخالد الظنحاني، وشاهين عبدالرحمن. كما تم لاحقاً استبعاد اللاعبين أحمد جميل، وعلي صالح، لكن الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين شهدت مشاركة سبعة من هؤلاء اللاعبين مع فرقهم، وهم: علي مبخوت «الجزيرة» الذي سجل هدفاً في مباراة فريقه أمام الوصل، وعلي صالح «الوصل» سجل هدف التقدم للوصل في مرمى الجزيرة، ويحيى الغساني وأحمد جميل «شباب الأهلي»، وبندر الأحبابي «العين»، وشاهين عبدالرحمن، وخالد الظنحاني «الشارقة»، فيما لم يشارك لاعب شباب الأهلي وليد عباس في مباراة فريقه أمام العين، كما لم يشارك أيضاً لاعب النصر حسين مهدي في مباراة النصر واتحاد كلباء، بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

ويمثل هؤلاء اللاعبون السبعة الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المنتخب الوطني خلال مشاركاته المختلفة.

واضطر الجهاز الفني للمنتخب، في ظل غياب عناصر مؤثرة، إلى استدعاء عدد كبير من الوجوه الشابة والعناصر الصاعدة.

ومثلت مباراتا المنتخب أمام طاجيكستان وتايلاند فرصة لعدد كبير من العناصر الشابة للمشاركة، من بينهم عبدالله إدريس مدافع نادي الجزيرة، وبلال يوسف لاعب وسط نادي عجمان، وعبدالله الكربي مدافع نادي الوحدة، ويوسف المهيري مدافع نادي الوصل، وأحمد عامر مهاجم نادي اتحاد كلباء.

وشارك في التشكيلة الأساسية للمنتخب خلال مباراته الأخيرة أمام تايلاند أربعة لاعبين من الوجوه الشابة دفعة واحدة هم: عبدالله الكربي وعبدالسلام محمد وعبدالله إدريس وبلال يوسف.

يذكر أن لاعب المنتخب الوطني ونادي العين كايو كانيدو، كان قد تم استبعاده عن المنتخب لاحقاً بعدما أظهرت الفحوص الطبية تعرضه لخلع في مفصل الكتف والترقوة خلال مباراة المنتخب الأولى أمام طاجيكستان.

وأعلن اتحاد الكرة حينها على موقعه الرسمي أنه سيتم عرض اللاعب على أحد استشاريي العظام لتحديد برنامج علاجه ومدة غيابه عن الملاعب.

ويسعى اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات الوطنية، من خلال برنامج مكتامل، إلى إعداد المنتخب بشكل مبكر للاستحقاقات المقبلة، بعد الإخفاقات التي تعرض لها في الفترة الماضية، التي تمثلت أبرزها في عدم تأهله لكأس العالم 2022 التي أقيمت، أخيراً، في قطر، رغم أنه كان قريباً من تحقيق هذا الحلم، بعدما تأهل لمباراة الملحق المؤهل للمونديال أمام منتخب أستراليا، لكن خسر المواجهة وودع المنافسة ليتبدد حلم الإمارات في بلوغ مونديال قطر.

وودع المنتخب، أخيراً، بطولة كأس الخليج العربي 25، التي أقيمت في مدينة البصرة العراقية من الدور الأول، بعدما حلّ في المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية.

اللاعبون الـ7

1- علي مبخوت «الجزيرة».

2- علي صالح «الوصل».

3- يحيى الغساني «شباب الأهلي».

4- أحمد جميل «شباب الأهلي».

5- بندر الأحبابي «العين».

6- شاهين عبدالرحمن «الشارقة».

7- خالد الظنحاني «الشارقة».