الامارات | شهد بودبس: 7 نصائح تساعد المرأة على الاستمرار في ممارسة الرياضة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بطلة آسيا والإمارات في اللياقة البدنية، شهد بودبس، أن ممارسة الإناث للرياضة تعد شيئاً جميلاً وميسراً بشكل كبير في الكثير من دول العالم، خصوصاً في الإمارات، وباتت ثقافة لا غنى عنها، وفي جميع الرياضات، ولم تعد تقتصر على الرياضات الخفيفة والبسيطة.

وقالت البطلة شهد بودبس لـ«الإمارات اليوم»: «هناك أشياء مهمة تتطلب من البنت في مختلف الأعمار القيام بها لأجل أن تمارس الرياضة بهدوء وسعادة، وان تستمر بها دون أن تغادرها، منها أنها بحاجة إلى أن تتوجه لأهل الاختصاص من المدربين والإداريين الرياضيين، لتتعرف إلى المعلومات الضرورية عن الرياضة التي تتطلع لممارستها، وكذلك الرياضة المناسبة لها، وأن تكون لها الرغبة في الاستمرار بها حتى تواصل تحقيق النتائج المرجوة، وأيضاً التركيز على النوم الجيد، وشرب الماء الكافي، واتباع نمط الحياة الصحية، وممارسة الرياضة بشكل تدريجي، لكي تتأقلم على الرياضة التي تمارسها من دون استعجال».

وتابعت: «الإحماء أو تمارين الإطالة والتمتع بممارسة الرياضة شرطان مهمان للاستمرار بممارسة الرياضة بشكل منتظم، إضافة إلى التمتع بممارسة الرياضة لكي تضمن الرياضية الاستمرار بممارستها، بجانب أهمية مراجعة مدى التقدم في النتائج بشكل منتظم لمتابعة المكاسب المتحققة».

7 نصائح

1- التوجه لأهل الاختصاص لاختيار الرياضة التي تناسب المرأة في مختلف الأعمار.

2- البدء بممارسة الرياضة بشكل تدريجي، ضماناً لتأمين التأقلم على ممارسة الرياضة.

3- ممارسة تمارين الإطالة قبل وبعد التمارين الشاقة (المجهدة).

4- دعم الجسم بالطاقة المطلوبة لممارسة الرياضة، من خلال الطعام المتضمن للبروتين والكاربوهيدرات، وشرب الماء، والنوم.

5- ضرورة الحفاظ على ممارسة الرياضة المفضلة والاستمرار بها لتحقيق النتائج المرجوة.

6- الاستمتاع بممارسة الرياضة تزامناً مع الالتزام والمثابرة الذي يعد سر النجاح.

7- تسجيل ومتابعة النتائج بشكل منتظم لمعرفة مدى الفائدة المتحققة والتقدم في الأداء.