الامارات | بعثة البرج اللبناني تصل أبوظبي استعداداً لمواجهة الوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت بعثة الفريق الأول لنادي البرج اللبناني لكرة القدم إلى الدولة عبر مطار أبوظبي الدولي، وذلك استعداداً لمواجهة نادي الوحدة غداً في مباراة الذهاب، وكذلك مساء السبت المقبل في لقاء الإياب، وذلك على استاد آل نهيان في نادي الوحدة. وتأتي المواجهة ضمن الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لكرة القدم.

ورّحب نادي الوحدة في بيان صحافي عبر موقعه الرسمي بوصول بعثة منافسه، الذي وافق على إقامة مباراتي الذهاب والإياب في أبوظبي، وذكر أن الفريق اللبناني سيؤدي تدريبه الختامي في الساعة 8:00 من مساء اليوم على ملعب المباراة، على أن يخوض «العنابي» تدريبه في الساعة 10:00 مساءً.

وضمت بعثة البرج اللبناني، برئاسة الرئيس الفخري للنادي فادي ناصر، كلاً من عبدالكريم صالح، أنطوان الدويهي، هادي مرتضى، عفيف زريق، شادي سكاف، خضر حلاق، ريتشارد بافور، سعد الشويكي، زين طحان، يوسف عنبر، محمد الدر، محمد صفوان، محمد الحسيني، محمد الفاعور، حسين إبراهيم، علي شعيتو، محمد السباعي، بلال الصباغ، إيمانويل أوبيري، مينساه كوناتي، محمد صادق، علي مرقباوي، محمد ناصر الدين، دينيس تيته، بوكانتا سار ومحمود كعور. وتبدأ أسعار تذاكر المباراة من 20 درهماً لمقاعد الدرجة الثانية، و50 درهماً لمقاعد الدرجة الأولى، و150 لمقاعد كبار الزوار، وتقرر أن تفتح الأبواب الساعة 08:00 مساء، قبل ساعتين من موعد المباراة، التي تنطلق الـ10:00 مساء.