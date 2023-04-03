الامارات | «الحبتور» بطلاً لكأس «مارس» للبولو.. و«بن دري» وصيفاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد محمد الحبتور فريقه للفوز بالمباراة الختامية لبطولة كأس شهر مارس 2023 للبولوعلى فريق بن دري بنتيجة ثمانية أهداف مقابل خمسة، ليتوّج بطلاً للبطولة التي شهدت مشاركة أربعة فرق، هي: فريق الشيخة عليا وفريق الحبتور وفريق بن دري وفريق الباشا.

وأقيمت البطولة على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية وبهانديكاب 6 جول، والفوز بهذه البطولة يعد الثاني لفريق الحبتور بعد فوزه بكأس السير ونستون تشرشل في بداية الموسم.

ولم يكن الطريق أمام فريق الحبتور مفروشاً بالورود فقد خاض الفريق مباراتين فاز في الأولى على فريق بن دري في مباراة الافتتاح بنتيجة ثمانية مقابل خمسة أهداف، ثم الفوز على فريق الباشا بستة أهداف مقابل ثلاثة، وحقق العلامة الكاملة، فيما حقق فريق بن دري فوزاً واحداً على فريق الشيخة عليا وبنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة. وعقب المباراة قام المدير العام لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، لوكاس تريميل، بتتويج فريق الحبتور البطل وأصحاب الألقاب، حيث حصل فيليبي دانا من فريق الحبتور على جائزة أفضل لاعب، ونال المهر «كناريا» جائزة أفضل مهر.

وفي مباراة أخرى سبقت الختام، فاز فريق الشيخة عليا على منافسه فريق الباشا بنتيجة ثمانية أهداف مقابل خمسة والفوز بكأس الترضية.