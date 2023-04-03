شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم فيوتشر 2 / 1 ويتأهل لربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز فوزًا هامًا على فيوتشر بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي في آخر جولات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحسم بيراميدز التأهل للدور ربع النهائى كثانى مجموعته بـ 11 نقطة، برفقة الجيش الملكى المغربى، وودع فيوتشر وأسكو كار البطولة.

سجل هدفى بيراميدز، على جبر فى الدقيقة 15 بعد كرة ثابتة نفذها عبد الله السعيد، وفى الدقيقة 53 نجح عبد الله السعيد فى إضافة الهدف الثانى لفريقه، وفى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل أحمد عاطف هدف تقليص الفارق مع فيوتشر.

ويغيب عبد الله السعيد عن مواجهة بيراميدز فى ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بسبب الإيقاف، بعدما حصل على بطاقة صفراء فى مواجهة فيوتشر، وهى البطاقة الصفراء الثالث والتى يغيب على اثرها اللاعب عن لقاء ربع النهائى.

وشهد الشوط الثانى توقف المباراة لعدة دقائق بسبب اشتباك بين الجهازين الفنيين لبيراميدز وفيوتشر، وتلقى فى النهاية عامل المهمات ببيراميدز البطاقة الحمراء.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - مصطفى فتحي - رمضان صبحي، خط الهجوم: إبراهيم عادل

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - كريم حافظ - محمود صابر - أحمد فتحي - أسامة جلال - بلاتي توريه - إسلام عيسى - هشام محمد - دودو الجباس.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: باسم علي - علي الفيل - محمود مرعي - جوزيف جوناثان، خط الوسط: مهند لاشين - غنام محمد - محمد رضا - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي، خط الهجوم: مروان محسن.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد يحيى و محمود شعبان ومحمد عبد الحميد وهشام محمد وعلي زعزع وأيمن الصفاقسي وأحمد عاطف وعمر السعيد وأحمد رفعت.