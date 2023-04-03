أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 2 / 4 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي توقيع غرامة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأحمر نظرا لما بدر منه بعد مباراة فريقه ضد الهلال السوداني أمس السبت في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفض عبد القادر الاستجابة لطلب مارسيل كولر المدير الفني بالتوجه لتحية اللاعبين بطريقة غير لائقة ليتم توقيع عقوبة مالية على اللاعب من قبل الجهاز الفني.

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم، خطابًا إلى السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يوجه فيه الشكر والتحية لكل رجال الأمن، على رأسهم السيد الوزير، بعد تقديم كل الدعم والتسهيلات للنادي الأهلي وجماهيره في مباراة الهلال السوداني أمس، في ختام دور المجموعات من دوري رابطة الأبطال.

جاء في الخطاب تأكيد النادي على عظيم امتنانه لما قامت به وزارة الداخلية من مساندة في هذه المباراة، بدأت بموافقة الوزير على السماح بحضور 50 ألف مشجع، ساعدوا الفريق على تحقيق الفوز، فضلًا عما لاقته جماهير الأهلي من تعاونٍ وتعاملٍ راقٍ من رجال الأمن، عند الدخول والخروج من بوابات الاستاد وفي المدرجات، وكان هناك تناغم بين كل عناصر المنظومة، ساهم في نجاح المباراة وخروجها بالشكل الذي يليق بمصر وقدرتها على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية.