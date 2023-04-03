شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي توقيع غرامة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأحمر، نظرا لما بدر منه بعد مباراة فريقه ضد الهلال السوداني أمس السبت في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ورفض عبد القادر الاستجابة لطلب مارسيل كولر المدير الفني بالتوجه لتحية اللاعبين بطريقة غير لائقة ليتم توقيع عقوبة مالية على اللاعب من قبل الجهاز الفني.