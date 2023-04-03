شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكلف بيريرا باختيار طاقم حكام أجنبيا لنهائى الكأس بين الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مسئولو اتحاد الكرة البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باختيار طاقم حكام أجنبي لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهى وبيراميدز والمقرر لها 10 أبريل الجاري على استاد القاهرة.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية، بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلى نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز فى النهائى.

ويطمح بيراميدز فى تحقيق أول بطولة فى تاريخه، بينما يسعى الأهلي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2020.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم اللجوء للوقت الإضافى لمدة 30 دقيقة حال انتهاء مباراة الأهلى وبيراميدز فى نهائى كأس مصر موسم 2021 - 2022 المقرر له 10 أبريل باستاد القاهرة الدولى بالتعادل، وفى حال استمرار التعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفريق الفائز.