شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفقد خدمات أحمد أمين أوفا أمام حرس الحدود للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى خدمات لاعبه أحمد أمين أوفا أمام حرس الحدود في المباراة المقرر لها غدا الإثنين على استاد المكس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويغيب أحمد أمين أوفا عن صفوف الفريق البترولى بسبب الإيقاف لتعرضه للطرد في مباراة البنك الأهلى الماضية في الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف.

في المقابل يعول الجهاز الفني لفريق انبي على الحالة النفسية الطيبة للاعبين، بعدما حقق الفوز على نظيره البنك الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري.

وحقق فريق إنبى الفوز على نظيره البنك الأهلى بنتيجة هدفين مقابل هدف وجاء هدف فريق إنبى الأول عن طريق أحمد "أوفا" في الدقيقة 14، وعزز مروان داود بالهدف الثانى في الدقيقة 61، بينما أحراز كريم بامبو هدف فريق البنك الأهلى الوحيد في الدقيقة 31.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق إنبى للنقطة 23 محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بينما توقف رصيد البنك الأهلى عند النقطة 17 محتلا المركز السادس عشر.