شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يضيف الهدف الثانى فى شباك فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، الهدف الثانى لفريقه فى شباك فيوتشر، بالدقيقة 53 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوي في آخر جولات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - مصطفى فتحي - رمضان صبحي، خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - كريم حافظ - محمود صابر - أحمد فتحي - أسامة جلال - بلاتي توريه - إسلام عيسى - هشام محمد - دودو الجباس.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: باسم علي - علي الفيل - محمود مرعي - جوزيف جوناثان، خط الوسط: مهند لاشين - غنام محمد - محمد رضا - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي، خط الهجوم: مروان محسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد يحيى و محمود شعبان ومحمد عبد الحميد وهشام محمد وعلي زعزع وأيمن الصفاقسي وأحمد عاطف وعمر السعيد وأحمد رفعت.

وتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق أسكو دي كارا بدون نقاط.



بيراميدز، الهدف الثانى لفريقه فى شباك فيوتشر (1)



بيراميدز، الهدف الثانى لفريقه فى شباك فيوتشر (2)



بيراميدز، الهدف الثانى لفريقه فى شباك فيوتشر (3)



بيراميدز، الهدف الثانى لفريقه فى شباك فيوتشر (4)



بيراميدز، الهدف الثانى لفريقه فى شباك فيوتشر (5)



بيراميدز، الهدف الثانى لفريقه فى شباك فيوتشر (6)



بيراميدز، الهدف الثانى لفريقه فى شباك فيوتشر (7)



بيراميدز، الهدف الثانى لفريقه فى شباك فيوتشر (8)



بيراميدز، الهدف الثانى لفريقه فى شباك فيوتشر (9)



بيراميدز، الهدف الثانى لفريقه فى شباك فيوتشر (10)



بيراميدز، الهدف الثانى لفريقه فى شباك فيوتشر (11)



بيراميدز، الهدف الثانى لفريقه فى شباك فيوتشر (12)



بيراميدز، الهدف الثانى لفريقه فى شباك فيوتشر (13)



بيراميدز، الهدف الثانى لفريقه فى شباك فيوتشر (14)



بيراميدز، الهدف الثانى لفريقه فى شباك فيوتشر (15)



بيراميدز، الهدف الثانى لفريقه فى شباك فيوتشر (16)



بيراميدز، الهدف الثانى لفريقه فى شباك فيوتشر (17)



بيراميدز، الهدف الثانى لفريقه فى شباك فيوتشر (18)