الامارات | سالمين خميس: شهر رمضان فرصة للاعتذار وإنهاء المشكلات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب شباب الأهلي، سالمين خميس، أن شهر رمضان من أحب الشهور إلى قلبه، لافتاً إلى أن له مكانة خاصة، لما يحمله من تفاصيل لا تكون موجودة في أي شهر آخر، لذلك ينتظره بفارغ الصبر في كل عام حتى يجدد العادات الطيبة التي يحرص على فعلها بشكل خاص في هذا الشهر الفضيل.

وقال سالمين خميس إن شهر رمضان فرصة للاعتذار عن الأخطاء وإنهاء المشكلات.

وتحدث في المقابلة التالية مع «الإمارات اليوم» أيضاً عن التدريبات في رمضان، وعن أكلاته المفضلة فيه، وكذلك عن المباريات القوية التي يخوضها شباب الأهلي في الشهر الفضيل، وصدارته للدوري.

■ ما الذي تقوم به عادة خلال الشهر الفضيل؟

■■ شهر رمضان له طقوس خاصة، ولكن قبل هذه الطقوس، الأهم هو أن يستغل الناس هذا الشهر الفضيل في الاعتذار لبعضهم بعضاً، وأن يتم إنهاء أي مشكلة، وأن يسامح أي شخص الآخر عن الأخطاء السابقة، وأن يبدأ الجميع صفحة جديدة، حتى يكونوا مستعدين للاستمتاع بأجواء شهر رمضان.

ورغم الارتباط بالتدريبات والمباريات مع شباب الأهلي، إلا أن شهر رمضان يكون فرصة رائعة للاجتماع والالتقاء مع الأسرة والأهل، وأن يهتم الفرد بأبنائه بشكل أكبر، وأن يبادر إلى تحسين العلاقات بين الأفراد.

■ وماذا عن مواعيد تناول الوجبات والتدريبات خلال رمضان؟

■■ الوضع بالتأكيد يكون مختلفاً من ناحية مواعيد تناول الوجبات، ولكن مع مرور الأيام الأولى من الشهر يتعود اللاعبون على هذا الاختلاف والأجواء ومواعيد التدريبات والمباريات، بينما أرى أن التأثير يرتبط بالنظام الذي يتبعه اللاعب في نوعية وكميات الطعام الذي يأكله.

ومن المهم جداً شرب كميات جيدة من السوائل، لأن الجسم يفتقدها على مدار اليوم وخلال فترة الصيام، إذ إن هذا الأمر يؤثر على مردود الإنسان بشكل عام، واللاعب بشكل خاص، خلال التدريبات والمباريات.

■ ماهي أكلاتك المحببة؟

■■ لا توجد أكلات محددة أركز عليها في شهر رمضان، خصوصاً أنه يتميز بتنوع الأكلات والحلويات التي يتم تقديمها خصيصاً في هذا الشهر الفضيل، إلى جانب المشروبات المميزة، وأنا من جانبي أتناول كل ما لذ وطاب، ولكن بكميات معقولة، حتى لا تؤثر في صحتي ووزني ومردودي خلال التدريبات والمباريات.

■ وماذا عن شباب الأهلي ومبارياته القوية خلال شهر رمضان؟

■■ الأهم بالنسبة لشباب الأهلي أنه يسعى للحفاظ على صدارة لائحة ترتيب دوري أدنوك في المحترفين، وشهر رمضان يشهد العديد من المباريات القوية والمهمة التي سيكون لها تأثير كبير على سباق المنافسة على اللقب.

سالمين خميس:

• «مع مرور الأيام الأولى من الشهر الفضيل يتعود اللاعبون على الأجواء واختلاف مواعيد التدريبات والمباريات».