شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على فيوتشر بهدف "جبر" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز وفيوتشر التى تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوي في آخر جولات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتقدم بيراميدز بهدف سجله على جبر.

مع بداية الشوط ضغط بيراميدز ونجح على جبر فى تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 15، بعد كرة ثابتة نفذها عبد الله السعيد، وفى الدقيقة 25 سدد مصطفى فتحى كرة صاروخية ارتطمت فى القائم، وبعدها حاول فيوتشر تسجيل هدف التعادل، وسدد رضا بوبو كرة خطجيرة تصدى لها أحمد الشناوى ببراعة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - مصطفى فتحي - رمضان صبحي، خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - كريم حافظ - محمود صابر - أحمد فتحي - أسامة جلال - بلاتي توريه - إسلام عيسى - هشام محمد - دودو الجباس.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: باسم علي - علي الفيل - محمود مرعي - جوزيف جوناثان، خط الوسط: مهند لاشين - غنام محمد - محمد رضا - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي، خط الهجوم: مروان محسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من ؛ أحمد يحيى و محمود شعبان ومحمد عبد الحميد وهشام محمد وعلي زعزع وأيمن الصفاقسي وأحمد عاطف وعمر السعيد وأحمد رفعت.

وتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق أسكو دي كارا بدون نقاط.