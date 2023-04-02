شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن عن حكام مباراتى الغد بالدورى بدون تقنية الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة حكام مباراتي غد الإثنين في الجولة الـ23 من عمر الدورى المصرى بدون تقنية الفيديو.

واختارت اللجنة الحكم محمد عباس قابيل لمباراة حرس الحدود وانبي، بينما أسندت مباراة الإسماعيلي وسيراميكا للحكم عبد العزيز السيد.

وتنتظر فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، 5 مباريات قوية فى شهر أبريل الجارى، فى منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق الإسماعيلي بعدما حقق فوزه الثالث هذا الموسم، المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 17 هدفا واستقبلت شباكهم 23 هدفا.

ونجح الإسماعيلى فى تحقيق فوز مهم جدا أمام سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى.

ويبدأ الإسماعيلى مباريات فى هذا الشهر أمام سيراميكا غدا، الإثنين، ثم مواجهة بيراميدز يوم الإثنين 10 أبريل، ثم مواجهة فريق إنبى الجمعة 14 أبريل، ويلتقى مع المصرى الأربعاء 19 أبريل، ويختتم مواجهات الشهر بمباراة نارية أمام الزمالك الثلاثاء 25 أبريل.

ويعكف عكف حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، على دراسة مباريات سيراميكا بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف، وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل مواصلة سكة الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعي والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح كما حقق انتصاراً على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى أخر ظهور بالدوري.