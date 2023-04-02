شكرا لقرائتكم خبر عن حسين شكرى مديرا فنيا لفريق الترسانة خلفا لخالد عيد بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى الترسانة، عن تعيين حسين شكرى مديرا فنيا لفريق الترسانة خلفا للراحل خالد عيد لقيادة الفريق، فيما تبقى من مباريات فى مجموعة القاهرة والقناة فى القسم الثانى.

ويعاون حسين شكرى فى قيادة الترسانة كل من على رشدى كمدرب عام، ومحمود شاكر عبد الفتاح مدرب، ومحمد عبد العال مدرب حراسى مرمى.

وقرر خالد عيد، المدير الفني لفريق الترسانة، تقديم الاستقالة من تدريب الفريق عقب الهزيمة أمام المصرية الاتصالات فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى.

وقال خالد عيد خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه توجه بالشكر إلى مجلس إدارة نادى الترسانة واللاعبين، متمنيا لهم التوفيق فى المباريات القادمة.

ونجح فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى، فى قيادة الفريق لاستعادة صدارة ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 46 نقطة بفارق نقطة عن السكة الحديد صاحب الوصافة بعد مرور 23 جولة، قبل توقف البطولة لمدة شهر كامل.