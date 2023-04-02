شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم فيوتشر فى مواجهة بيراميدز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في العاشرة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي في آخر جولات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم تشكيل فيوتشر كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: باسم علي - علي الفيل - محمود مرعي - جوزيف جوناثان

خط الوسط: مهند لاشين - غنام محمد - محمد رضا - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من ؛ أحمد يحيى و محمود شعبان ومحمد عبد الحميد وهشام محمد وعلي زعزع وأيمن الصفاقسي وأحمد عاطف وعمر السعيد وأحمد رفعت.

وتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق أسكو دي كارا بدون نقاط.