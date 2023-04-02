الأهلي يهزم سبورتنج في دوري اليد

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزه الثاني في الدورة المجمعة لنهائي بطولة الدوري، بعد أن تغلب على فريق سبورتنج، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات البطولة.

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أقيمت المباراة على صالة نادي سموحة بالإسكندرية وجاءت قوية من جانب الفريقين، حيث انتهى الشوط

الأول بالتعادل بنتيجة ١٣-١٣، قبل أن ينجح «رجال يد الأهلي» في حسم اللقاء بنتيجة ٢٦-٢٥.

وكان الفريق قد استهل مشواره في الدورة المجمعة لنهائي الدوري بالفوز على فريق طلائع الجيش بنتيجة ٣٢-٢٨.

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