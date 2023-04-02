استياء في الأهلي من "عبد القادر".. وعرابي يوجه له رسالة شديدة اللهجة

ياسر رشاد - القاهرة - تسود حالة من الاستياء بين الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بسبب سلوك لاعب الفريق أحمد عبد القادر والذي تصرف بشكل مستفز تجاه الجهاز الفني وخاصة كولر خلال لقاء الأهلي والهلال السوداني أمس السبت.

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وحاول السويسري مصافحة اللاعب أحمد عبد القادر والإمساك بيده للسير معه، ولكن اللاعب رفض وسار في اتجاه معاكس.

ومن المنتظر أن يتم توقيع غرامة كبيرة على اللاعب بجانب تجميده، بعد أن استاء بعض زملاءه من تصرفه.

و علق هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بناديي أسوان والأهلي، على تصرف أحمد عبد القادر مع مدريه كولر، بعد نهاية مباراة الهلال السوداني.

وقال عرابي عبر حسابه "تويتر": "حاولت عدم الحديث عن مقطع الفيديو المنتشر لعبد القادر مع كولر.

وأضاف: الفيديو أغضبني، أنت تلعب في الأهلي، لديك موهبة حافظ عليها وابتعد عن هذه التصرفات.

وقال: "لا يوجد أحد أكبر من النادي، من يرى نفسه أكبر من الكيان يرحل مع السلامة.

وفاز الأهلي على الهلال السوداني، بثلاثية نظيفة بستاد القاهرة الدولي، أمس السبت، في حضور 50 ألف متفرج وتأهل إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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