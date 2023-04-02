جماهير باريس سان جيرمان تسخر من الاتحاد الفرنسي بسبب الصيام

ياسر رشاد - القاهرة - شنت جماهير فريق باريس سان جيرمان هجمواً قوياً على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على هامش المباراة التي يخوضها البي اس جي أمامه ضيفه ليون ضمن منافسات الجولة 28 لبطولة الدوري الفرنسي.

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وعبرت جماهير نادي العاصمة الفرنسية عن موقفها الرافض لقرارات الاتحاد الفرنسي الذي تمسك بعدم ايقاف مباريات الدوري الفرنسي من أجل السماح لاعبين المسلمين بالافطار خلال شهر رمضان.

ورفعت جماهير باريس سان جيرمان لافتة سخرت فيها من قرارات الاتحاد الفرنسي تقول: " تمر ومياه.. كابوس الاتحاد الفرنسي".

الاتحاد الفرنسي يفجر أزمة جديدة بسبب الصيام

وكان الاتحاد الفرنسي قد منع إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين "حفاظا على مبدأ الحياد في كرة القدم" وذلك وفقا للنص الإلكتروني الذي صدر

يوم الجمعة المقبل لجميع الحكام.

واوضحت اذاعة مونت كارلو ان الاتحاد الفرنسي هدد بايقاف أي شخص يخالف هذه التعليمات.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت السماح بإيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

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