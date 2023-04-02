أهلي 2003 يهزم سموحة في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ على ضيفه سموحة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

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افتتح سموحة التسجيل خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجح الأهلي في تسجيل ثلاثية الفوز، حيث سجل إسلام عبد الله الهدف الأول، وأضاف محمد رأفت الهدف الثاني، قبل أن يسجل محمد عبد الله الهدف الثالث، لينتهي اللقاء بنتيجة ٣ - ١ لصالح الأهلي.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٣» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: عبد الجواد عبد الرحمن - عبد الرحمن رشدان - إبراهيم عبد الحكيم.

الوسط: محمد وائل - ميدو نبيل

- أحمد خالد «كباكا» - مازن أسامة.

الهجوم: محمد رأفت - محمد زعلوك - أحمد أشرف.

وشارك إسلام عبد الله بدلًا من مازن أسامة، وميدو أسامة بدلًا من أحمد أشرف، ويوسف شريف بدلًا من محمد وائل، ومحمد عبد الله بدلًا من كباكا، وأحمد طعيمة بدلًا من زعلوك.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٣» رصيده إلى ٥١ نقطة، ليواصل صدارة ترتيب البطولة، بعدما حقق الفوز في ١٥ مباراة والتعادل في ٦ مباريات، والخسارة في مباراتين.

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