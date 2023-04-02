الترجي يقلل من الأهلي ويفضل مواجهته في دور الثمانية الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - قلّل نبيل معلول المدير الفني لفريق الترجي التونسي من فريق الأهلي المصري عكس مايراه معظم محبي فريق باب سويقة التونسي.

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حيث زاد القلق بين جماهير الترجي من مواجهة الأهلي في دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي بعد الأداء الرائع أمام الهلال السوداني أمس.

وقال معلول في تصريحات لجريدة "الصباح نيوز" التونسية: أفضل مواجهة الأهلي أو شبيبة القبائل عن ملاقاة سيمبا في الدور المقبل.

وأضاف: "لاعبو الترجي سيعانون من طول رحلة السفر إلى تنزانيا إذا واجهنا سيمبا، خاصة وأن المدة بين مباراتي

الذهاب والإياب قليلة.

وتأهل الترجي التونسي تأهل إلى دور ربع النهائي من دوري الأبطال متدصدرًا للمجموعة الرابعة، وبالتالي سيلاقي أحد محتلي الوصافة في الثلاث مجموعات الأخرى وهم، الأهلي وسيمبا التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري.

يذكر أن الأهلي سيواجه في دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا الوداد المغربي أو الرجاء المغربي أو الترجي متصدري المجموعات الأولى والثالثة والرابعة.

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