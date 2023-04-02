وزير الرياضة يهنئ منتخبي المصارعة والسلاح بحصدهم ذهبية وبرونزية ببطولتي العالم ببلغاريا وإستونيا

ياسر رشاد - القاهرة - قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة للاعب أحمد هـشام لتتويجه ببرونزية بطولة العالم لسلاح السيف شباب في بلغاريا، كأولي الميداليات المصرية في البطولة.

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كما أشاد وزير الشباب والرياضة بتتويج محمد مصطفى لاعب المنتخب الوطني الأول للمصارعة، بالميدالية الذهبية في بطولة إستونيا الدولية.

أكد الدكتور أشرف صبحي، علي استمرار الوزارة فى دعم برامج ورعاية الأبطال الرياضيين تماشيًا مع رؤية الدولة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية التى تشهد العديد من الإنجازات، والرقى على مستوى مختلف القطاعات.

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