روما يُزاحم إنتر ميلان على المربع الذهبي بعد الفوز على سامبدوريا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق روما فوزًا هامًا على نظيره سامبدوريا بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

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سجل ثلاثية الذئاب كل من: فاينالدوم في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني والمباراة، وأضاف الهدف الثاني الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 88 من ضربة جزاء، واختتم السجل التهديفي لروما الشعراوي في الدقيقة الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة.

بينما حصل لاعب سامبدوريا جيسون موريلو على بطاقة حمراء في الدقيقة 52.



ترتيب الكالتشيو

ارتفع رصيد روما للنقطة 50 في النركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليزاحم إنتر ميلان على المركز الرابع، حيث يأتي النيراتزوري رابع الترتيب بنقس رصيد الذئاب لكن فارق الأهداف لصالح الإنتر.

بينما يحل ميلان في المركز الثالث ب51 نقطة، ولاتسيو وصيفًا ب 55 نقطة، ويتصدر نابولي المسابقة برصيد 71 نقطة.

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