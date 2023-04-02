تشكيل بيراميدز في مواجهة فيوتشر بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فيوتشر في إطار مواجهات كأس الكونفدرالية.

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ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز في العاشرة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي في آخر جولات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: وليد الكرتي - عبد الله

السعيد - أحمد توفيق - مصطفى فتحي - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - كريم حافظ - محمود صابر - أحمد فتحي - أسامة جلال - بلاتي توريه - إسلام عيسى - هشام محمد - دودو الجباس.

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