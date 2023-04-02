موعد نهائي كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة نهائي كأس مصر والتي تجمع بين الأهلي وبيراميدز عن نسخة موسم 2021-2022، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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تأهل المارد الأحمر لنهائي كأس مصر على حساب نادي سموحة، بينما نجح بيراميدز في تخطى نادي الزمالك حامل اللقب بركلات الترجيح.

يضرب الأهلي وبيراميدز موعدًا في نهائي كأس مصر على أمل تحقيق الأول البطولة الغائبه عنه منذ عام 2020، بينما يطمح الأهرام في الفوز بالبطولة الأولى في تاريخه.

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

من المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز مساء يوم الاثنين الموافق 10 من شهر أبريل الجاري 2023،

على ملعب القاهرة الدولي.

وتم تحديد وقت المباراة التي تنطلق في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

تم تحديد قناة أون تايم سبورتس لتنقل مباراة نهائي كاس مصر بين الأهلى وبيراميدز، وأخطر الاتحاد المصري طرفي النهائي بتسديد مبلغ 40 ألف دولار لمن يرغب فى الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي للقاء النهائي.

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