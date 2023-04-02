تشلسي يعلن رحيل غراهام بوتر بعد أقل من 7 أشهر على توليه التدريب



أعلن نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم الأحد عن إقالة مدربه غراهام بوتر، وذلك بعد أقل من سبعة أشهر على استلامه المهمة خلفاً للألماني توماس توخيل.



وتأتي إقالة بوتر غداة خسارة الفريق اللندني أمام ضيفه أستون فيلا صفر-2، ما جعله قابعاً في المركز الحادي عشر لترتيب الدوري الممتاز.



وقال النادي في بيان "يعلن تشلسي أن غراهام بوتر رحل عن النادي"، كاشفاً أن مساعده الإسباني برونو سالتور سيتولى مهمة قيادة الفريق موقتاً.