نيوكاسل يهزم مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة والمغربي أكرد يهدي وست هام فوزاً مصيرياً

المنامة - ياسر ابراهيم - حصد نيوكاسل يونايتد نقاطاً مضاعفة حين استقبل مانشستر يونايتد وغلبه بثنائية نظيفة (2-0) ضمن المرحلة 29 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم الأحد.



وسجل الثنائية جوزيف ويلوك 65 و كاليوم ويلسون 88.



ورفع الماكبايس رصيدهم إلى 50 نقطة، في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الشياطين الحمر عند النقطة 50 أيضاً لكن في المركز الرابع بفارق الأهداف عن نيوكاسل.



وهذا أول فوز لنيوكاسل يونايتد على مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الأولى منذ أكتوبر 2019، بعد أن فشل في الفوز بمبارياته الست السابقة في هذه المباراة (تعادل 2 وخسارة 4).



وفشل مانشستر يونايتد في التسجيل في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الممتاز للمرة السابعة، وللمرة الأولى منذ فبراير 2020.



المغربي أكرد يهدي وست هام فوزاً مصيرياً



أهدى المغربي نايف أكرد فريقه وست هام فوزاً مصيرياً من أجل صراع البقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بتسجيله هدف المباراة الوحيد أمام ضيفه ساوثمبتون الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين.

وسجل أكرد الهدف الوحيد في الدقيقة 25 بكرة رأسية إثر ركلة حرة، مانحاً فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز فوزاً بست نقاط بما أنه جاء على حساب فريق ينافس أيضاً من أجل البقاء بين الكبار.



وبفوزه السابع هذا الموسم والذي كاد أن يفلت منه لو لم تسعفه العارضة بصدها رأسية النيجيري بول أنواتشو في الدقيقة 86، رفع وست هام رصيده الى 27 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد ساوثمبتون عند 23 في المركز العشرين الأخير بعد تلقيه الهزيمة الثامنة عشرة لهذا الموسم.



(بي إن سبورت + فرانس برس)