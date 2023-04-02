بنزيمة يقود ريال مدريد لفوز كبير على بلد الوليد بسداسية نظيفة



قاد كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد لفوز كبير على بلد الوليد بفضل هاتريك تاريخي للنجم الفرنسي.



وانتصر ريال مدريد على ضيفه بلد الوليد 6-0 اليوم الأحد ضمن المرحلة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وكان كريم بنزيمة نجم المباراة دون منازع بتسجيله ثلاثية في الشوط الأول (29 و32 و36) بعد أن افتتح البرازيلي رودريغو التسجيل (22).



وعاد رودريغو في الشوط الثاني ليفرض نفسه كأحد نجوم المباراة بعدما صنع الهدف الخامس الذي حمل توقيع أسينسيو (73).



واشترك البلجيكي هازار في الشوط الثاني بدلاً من بنزيمة (د65) وتمكن من وضع لمسته بعدما صنع الهدف السادس لزميله فاسكيز في الوقت بدل الضائع 90+2.



وكان الهاتريك هو الأول لبنزيمة في الشوط الأول عبر مسيرته مع ريال مدريد كما أنّه سجّل ثالث أسرع هاتريك في تاريخ ريال مدريد في الدوري الإسباني (6 دقائق و30 ثانية).



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر.



وتجمّد رصيد بلد الوليد عند 28 نقطة ليبقى ضمن الفرق المهددة بالهبوط.



وتعادل سلتا فيغو مع ضيفه ألميريا 2-2.



ويحتل ألميريا المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.

