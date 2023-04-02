الامارات | التحقيق مع حكم كرة قدم ركل لاعبا في فخذه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح الاتحاد المكسيكي لكرة القدم تحقيقا بعد ظهور مقطع فيديو لحكم يركل أحد اللاعبين بركبته في فخذه خلال مباراة أمريكا وليون أمس السبت.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الحكم فرناندو هرنانديز يركل بركبته لاعب وسط ليون لوكاس روميرو أثناء طلبه مع زملائه بغضب بمراجعة حكم الفيديو المساعد بعد أن سجل أمريكا هدف التعادل.

وقالت لجنة الحكام إن نتائج التحقيق ستعلن عند الانتهاء منها.

ورغم إدانة وسائل الإعلام المحلية هذا الموقف، لم يطالب روميرو بمعاقبة هرنانديز وقال إنه كان سوء تفاهم.

وقال اللاعب الأرجنتيني «بالتأكيد أن (الحكام) بشر، وفي كثير من الأحيان يمكن أن يرتكبوا أخطاء تؤدي في النهاية إلى تطوير ما حدث، والكثير من سوء الفهم.

»أنا لا أطالب بأي شيء (أي شكل من أشكال العقوبة)، أخبرني أن ما فعله لم يكن مقصودا. لكن فقط لأنهم يحترموننا أيضا لأننا نحترمهم على أرض الملعب لأنهم هم السلطة«.

وقال الحكم السابق فيليبي راموس ريزو إن تصرفات الحكم غير مقبولة.

وأضاف عبر حسابه على«تويتر»: «الحكم ركل لاعب ليون بركبته، وهذا قد يكلف فرناندو هرنانديز مسيرته.. كيف تفسر هذا الاعتداء من الحكم؟».