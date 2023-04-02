شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتفوق على بيراميدز فى تاريخ المواجهات قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز مواجهة قوية عندما يستضيف فيوتشر فى مواجهة تكسير عظام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

موعد مباراة فيوتشر وبيراميدز تقام مباراة بيراميدز وفيوتشر فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي، ويكفي فيوتشر التعادل فقط لحسم التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية، بينما لا يوجد بديل أمام بيراميدز عن الفوز.

وتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق إسكو دي كارا بدون نقاط.

في الدورى

يعتبر فريق فيوتشر هو الأحدث عهداً بمنافسات الدوري الممتاز، حيث صعد للبطولة المحلية الموسم الماضي، وسبق والتقى فيوتشر مع بيراميدز فى 3 مواجهات، أقيمت الأولى في 16 يناير 2022، بالدور الأول من منافسات دوري الموسم الماضي، وانتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف، بينما أقيمت المباراة الثانية في 26 مايو 2022 بمنافسات الدور الثاني، وتعادل الفريقان سلبياً، وفى المباراة الأخيرة التقى الفريقان فى يناير الماضي بالدور الأول من الدوري وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

في كأس الرابطة

في كأس رابطة الأندية المصرية التقى الفريقان مرة واحدة في النسخة الماضية والتي توج بها فيوتشر، وفاز فيوتشر خلال تلك المواجهة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

فى الكونفدرالية

التقى الفريقان في ذهاب دور المجموعات، وبالتحديد بالجولة الثانية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.